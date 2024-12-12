16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти нервный пассажир такси попался полицейским с "поличным": у него нашли мефедрон Самарец из ревности пытался зарезать жену и дочь Директор ООО из Новокуйбышевска стал фигурантом уголовного дела, "сэкономив" на зарплатах 6 млн рублей Директор строительной фирмы из Жигулевска украл 3,7 млн руб. при ремонте поликлиники Замначальника отдела ГИБДД подозревают во взятках за проезд грузовиков

Преступления Происшествия

В Тольятти нервный пассажир такси попался полицейским с "поличным": у него нашли мефедрон

ТОЛЬЯТТИ. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Мужчину с мефедроном вычислили случайно, во время проверки автомобиля, передает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники ГАИ на КПП "Рубеж" в Тольятти остановили Lada Priora для стандартной проверки документов. Проводя осмотр, полиция заметила, что пассажир машины сильно нервничает и под разными предлогами просит ускорить проверку. Правоохранители решили досмотреть и его.

Во время досмотра обнаружился "сюрприз": в кармане куртки был пакет с порошком. Пассажир — 30-летний, ранее судимый местный житель — пояснил, что купил наркотик у незнакомца для личного употребления.

 Полиция задержала мужчину, а порошок направила на экспертизу, которая показала, что это мефедрон "в значительном размере".

 В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5