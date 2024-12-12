В Тольятти нервный пассажир такси попался полицейским с "поличным": у него нашли мефедрон

В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Мужчину с мефедроном вычислили случайно, во время проверки автомобиля, передает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники ГАИ на КПП "Рубеж" в Тольятти остановили Lada Priora для стандартной проверки документов. Проводя осмотр, полиция заметила, что пассажир машины сильно нервничает и под разными предлогами просит ускорить проверку. Правоохранители решили досмотреть и его.
Во время досмотра обнаружился "сюрприз": в кармане куртки был пакет с порошком. Пассажир — 30-летний, ранее судимый местный житель — пояснил, что купил наркотик у незнакомца для личного употребления.
Полиция задержала мужчину, а порошок направила на экспертизу, которая показала, что это мефедрон "в значительном размере".
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?