В Тольятти нервный пассажир такси попался полицейским с "поличным": у него нашли мефедрон

В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Мужчину с мефедроном вычислили случайно, во время проверки автомобиля, передает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники ГАИ на КПП "Рубеж" в Тольятти остановили Lada Priora для стандартной проверки документов. Проводя осмотр, полиция заметила, что пассажир машины сильно нервничает и под разными предлогами просит ускорить проверку. Правоохранители решили досмотреть и его.

Во время досмотра обнаружился "сюрприз": в кармане куртки был пакет с порошком. Пассажир — 30-летний, ранее судимый местный житель — пояснил, что купил наркотик у незнакомца для личного употребления.

Полиция задержала мужчину, а порошок направила на экспертизу, которая показала, что это мефедрон "в значительном размере".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.