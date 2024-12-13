Самарский таксист зарегистрировал 20 мигрантов в разрушенном доме

В Самарской области 41-летний таксист стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, гражданин РФ, являющийся уроженцем одной из соседних республик, зарегистрировал в доме в с. Татарский Байтуган 20 соотечественников. Для этого он предоставил договор безвозмездного пользования помещением. Однако, как выяснилось позже, дом фактически был разрушен, и жить в нем изначально иностранцы не собирались.

Сейчас регистрация мигрантов аннулирована.