Самарский таксист зарегистрировал 20 мигрантов в разрушенном доме

В Самарской области 41-летний таксист стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, гражданин РФ, являющийся уроженцем одной из соседних республик, зарегистрировал в доме в с. Татарский Байтуган 20 соотечественников. Для этого он предоставил договор безвозмездного пользования помещением. Однако, как выяснилось позже, дом фактически был разрушен, и жить в нем изначально иностранцы не собирались.
Сейчас регистрация мигрантов аннулирована.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?