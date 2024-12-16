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Преступления Происшествия

В Самаре арестовали нарушителя миграционного законодательства, пытавшегося подкупить полицейских

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело о мелком взяточничестве (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) в отношении 41-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Об этом сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте

Транспортные полицейские на железнодорожной станции "Пятилетка" задержали иностранца. Выяснилось, что он нарушил правила въезда в РФ. В связи с этим правоохранители составили административный протокол по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ").

Чтобы избежать административного наказания, иностранец предложил руководству Самарского ЛОП 5 тыс. рублей. Правоохранители отказались.

Железнодорожный районный суд Самары отправил подозреваемого под стражу.

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