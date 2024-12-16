В Самаре арестовали нарушителя миграционного законодательства, пытавшегося подкупить полицейских

В Самаре возбудили уголовное дело о мелком взяточничестве (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) в отношении 41-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Об этом сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России.
Транспортные полицейские на железнодорожной станции "Пятилетка" задержали иностранца. Выяснилось, что он нарушил правила въезда в РФ. В связи с этим правоохранители составили административный протокол по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ").
Чтобы избежать административного наказания, иностранец предложил руководству Самарского ЛОП 5 тыс. рублей. Правоохранители отказались.
Железнодорожный районный суд Самары отправил подозреваемого под стражу.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?