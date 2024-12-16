В Самаре арестовали нарушителя миграционного законодательства, пытавшегося подкупить полицейских

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре возбудили уголовное дело о мелком взяточничестве (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) в отношении 41-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Об этом сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте