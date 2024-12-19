У жителя Приволжского района нашли 10 кг взрывчатки

В Приволжском районе за незаконное хранение взрывчатых веществ и боеприпасов в отношении местного жителя возбуждены уголовные дела, передает ГУ МВД по Самарской области. Полицейские изъяли порох, пригодный для производства взрыва, и патроны для стрельбы из охотничьего ружья.
Полиция Приволжского района, проверяя информацию о причастности 32-летнего местного жителя к незаконному хранению взрывчатки и боеприпасов, в присутствии понятых осмотрела его жилище. В результате проверки правоохранители обнаружили и изъяли емкости с более 10 кг сыпучего вещества и 43 предмета, похожих на патроны.
Экспертиза показала, что селянин незаконно хранил два вида пороха промышленного изготовления, относящегося к взрывчатым веществам метательного действия, и охотничьи патроны заводского производства, пригодные для стрельбы.
"По данным сотрудников полиции, в мае 2023 года за нарушение административного законодательства, по решению мирового судьи, ружье у мужчины конфисковано в пользу государства. Как пояснил ранее не судимый правонарушитель, порох и боеприпасы он решил не сдавать после аннулирования разрешения на хранение, и оставил себе "на всякий случай", - отмечается в сообщении.
Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное хранение взрывчатых веществ" и "Незаконное хранение боеприпасов".
Мера пресечения — подписка о невыезде.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?