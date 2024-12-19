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Преступления Происшествия

У жителя Приволжского района нашли 10 кг взрывчатки

ПРИВОЛЖЬЕ. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском районе за незаконное хранение взрывчатых веществ и боеприпасов в отношении местного жителя возбуждены уголовные дела, передает ГУ МВД по Самарской области. Полицейские изъяли порох, пригодный для производства взрыва, и патроны для стрельбы из охотничьего ружья.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полиция Приволжского района, проверяя информацию о причастности 32-летнего местного жителя к незаконному хранению взрывчатки и боеприпасов, в присутствии понятых осмотрела его жилище. В результате проверки правоохранители обнаружили и изъяли емкости с более 10 кг сыпучего вещества и 43 предмета, похожих на патроны.

Экспертиза показала, что селянин незаконно хранил два вида пороха промышленного изготовления, относящегося к взрывчатым веществам метательного действия, и охотничьи патроны заводского производства, пригодные для стрельбы.

"По данным сотрудников полиции, в мае 2023 года за нарушение административного законодательства, по решению мирового судьи, ружье у мужчины конфисковано в пользу государства. Как пояснил ранее не судимый правонарушитель, порох и боеприпасы он решил не сдавать после аннулирования разрешения на хранение, и оставил себе "на всякий случай", - отмечается в сообщении.

Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное хранение взрывчатых веществ" и "Незаконное хранение боеприпасов".

Мера пресечения — подписка о невыезде.

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