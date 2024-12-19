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Самарские таможенники не дали ввезти из Казахстана сильнодействующие вещества

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни задержали партию сильнодействующих веществ, которые пытали ввезти незаконно.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

В пункте пропуска "Маштаково" (Оренбургская область) таможенники остановили транспорт, ехавший в из Казахстана в Москву. Внутри было семь коробок с препаратами, содержащими тестостероны, нандролон, метенолон и другие сильнодействующие вещества. Всего изъято 3600 упаковок общим весом более 36 кг.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда сильнодействующих веществ").

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