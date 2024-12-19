Самарские таможенники не дали ввезти из Казахстана сильнодействующие вещества

Сотрудники Самарской таможни задержали партию сильнодействующих веществ, которые пытали ввезти незаконно.
В пункте пропуска "Маштаково" (Оренбургская область) таможенники остановили транспорт, ехавший в из Казахстана в Москву. Внутри было семь коробок с препаратами, содержащими тестостероны, нандролон, метенолон и другие сильнодействующие вещества. Всего изъято 3600 упаковок общим весом более 36 кг.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда сильнодействующих веществ").
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?