Самарские таможенники не дали ввезти из Казахстана сильнодействующие вещества

Сотрудники Самарской таможни задержали партию сильнодействующих веществ, которые пытали ввезти незаконно.

В пункте пропуска "Маштаково" (Оренбургская область) таможенники остановили транспорт, ехавший в из Казахстана в Москву. Внутри было семь коробок с препаратами, содержащими тестостероны, нандролон, метенолон и другие сильнодействующие вещества. Всего изъято 3600 упаковок общим весом более 36 кг.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда сильнодействующих веществ").