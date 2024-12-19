Житель Самарской области поджег квартиру от обиды на мать

В Безенчукском районе Самарской области возбудили уголовное дело о поджоге. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, 26-летний безработный мужчина поссорился с 56-летней матерью, и за асоциальный образ жизни женщина выгнала его из дома. Обидевшись, подозреваемый решил поджечь квартиру, которую женщина купила ему, и бросил в окно бутылку с горючей смесью
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Подозреваемый признал вину.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?