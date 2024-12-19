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Преступления Происшествия

Житель Самарской области поджег квартиру от обиды на мать

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Безенчукском районе Самарской области возбудили уголовное дело о поджоге. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии следствия, 26-летний безработный мужчина поссорился с 56-летней матерью, и за асоциальный образ жизни женщина выгнала его из дома. Обидевшись, подозреваемый решил поджечь квартиру, которую женщина купила ему, и бросил в окно бутылку с горючей смесью

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Подозреваемый признал вину.

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