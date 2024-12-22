Сельчанин из Самарской области напал с вилами на "городского"

В Приволжском районе Самарской области местный житель стал фигурантом уголовного дела о причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К полицейским обратился 22-летний самарец, которые сообщил, что ему нанесли несколько ранений вилами. Как выяснили правоохранители, потерпевший приехал с семьей в с. Бестужевка, чтобы убрать дачный участок. Вечером он поехал на окраину села, чтобы выбросить засохшую траву, и там встретил незнакомца, который запретил сваливать мусор. В итоге начался конфликт, и подозреваемый ударил горожанина вилами, пригрозил убить и скрылся.

57-летнего мужчину задержали у него дома. Нападавший не стал отпираться. Возбуждено уголовное дело, сельчанина отправили под подписку о невыезде.