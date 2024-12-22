Сельчанин из Самарской области напал с вилами на "городского"

В Приволжском районе Самарской области местный житель стал фигурантом уголовного дела о причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
К полицейским обратился 22-летний самарец, которые сообщил, что ему нанесли несколько ранений вилами. Как выяснили правоохранители, потерпевший приехал с семьей в с. Бестужевка, чтобы убрать дачный участок. Вечером он поехал на окраину села, чтобы выбросить засохшую траву, и там встретил незнакомца, который запретил сваливать мусор. В итоге начался конфликт, и подозреваемый ударил горожанина вилами, пригрозил убить и скрылся.
57-летнего мужчину задержали у него дома. Нападавший не стал отпираться. Возбуждено уголовное дело, сельчанина отправили под подписку о невыезде.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?