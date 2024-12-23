В Самарской области нашли цех по производству поддельного шампуня

В Самарской области отправили под подписку о невыезде 28-летнего мужчину, которого подозревают в производстве поддельной косметики ч. 2 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака для однородных товаров"). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В июле 2024 г. полицейские нашли в складских помещениях на ул. Локомобильной незаконное производство шампуней под видом продукции известного бренда. Правоохранители изъяли упаковочное оборудование и более 30 тыс. готовых к реализации бутылочек с этикетками шампуня. Затем задержали предполагаемого организатора. Ущерб, нанесенный компании-правообладателю, превысил 5 млн рублей.

Сейчас полицейские выясняют, где подозреваемый брал сырье, оборудование и тару.

"Следователем следственного управления МУ МВД России "Сызранское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.