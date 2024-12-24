Сызранские транспортные полицейские нашли у пассажира поезда 2 кг гашиша

У пассажира поезда сообщением "Москва - Челябинск" полицейские изъяли брикет с гашишом, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
38-летний житель Оренбургской области привлек внимание полицейских во время обхода нервным поведением. В ходе осмотра в дорожной сумке пассажира сотрудники полиции обнаружили 20 брикетов с веществом растительного происхождения и специфическим запахом. Исследование четырех брикетов показало, что в них находится гашиш. Вес каждого брикета составлял 100 граммов.
Мужчина ехал из Москвы в Оренбург. С его слов, наркотическое средство он нашел и хранил для личного потребления.
Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?