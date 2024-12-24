Сызранские транспортные полицейские нашли у пассажира поезда 2 кг гашиша

У пассажира поезда сообщением "Москва - Челябинск" полицейские изъяли брикет с гашишом, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

38-летний житель Оренбургской области привлек внимание полицейских во время обхода нервным поведением. В ходе осмотра в дорожной сумке пассажира сотрудники полиции обнаружили 20 брикетов с веществом растительного происхождения и специфическим запахом. Исследование четырех брикетов показало, что в них находится гашиш. Вес каждого брикета составлял 100 граммов.

Мужчина ехал из Москвы в Оренбург. С его слов, наркотическое средство он нашел и хранил для личного потребления.

Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.