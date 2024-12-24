В Самаре у пассажира поезда изъяли крупную партию метадона

Следователи СУ Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков в отношении 46-летнего жителя Красноярского края. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в транспортной полиции.

Подозреваемый был задержан в поезде Адлер — Красноярск. Мужчина привлек внимание полицейских тем, что нервничал при проверке документов. В его рюкзаке нашли два свертка с 11 г метадона и электронные весы.

По версии следствия, мужчина приобрел наркотик в Краснодаре через интернет и забрал его из тайника.

Мужчину отправили под стражу.