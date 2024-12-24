В Самаре у пассажира поезда изъяли крупную партию метадона

Следователи СУ Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков в отношении 46-летнего жителя Красноярского края. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в транспортной полиции.
Подозреваемый был задержан в поезде Адлер — Красноярск. Мужчина привлек внимание полицейских тем, что нервничал при проверке документов. В его рюкзаке нашли два свертка с 11 г метадона и электронные весы.
По версии следствия, мужчина приобрел наркотик в Краснодаре через интернет и забрал его из тайника.
Мужчину отправили под стражу.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?