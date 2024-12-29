Судимый мужчина с Дальнего Востока вновь угодил в уголовное дело, украв куртку за 4 тысячи у тольяттинца

В Тольятти сотрудники ППС задержали подозреваемого в краже из автомобиля - 35-летний судимый житель Приморского края, увидев куртку в салоне авто, разбил стекло и похитил ее и деньги. Общая сумма ущерба составила свыше 4 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В полицию Автозаводского района Тольятти обратился 29-летний местный житель. Он пожаловался, что из его "Газели", припаркованной на Ленинском проспекте, пропала куртка и деньги.
Полиция по отпечаткам пальцев смогла установить подозреваемого, а вскоре его изловили недалеко от места происшествия.
В полицейском участке задержанный — 35-летний ранее судимый житель Приморского края — пояснил, что увидел в салоне чужого авто куртку и решил похитить. В "Газель" он проник, разбив водительское стекло. По словам мужчины, похищенную куртку он потерял, а деньги, около 1000 рублей, потратил на личные нужды.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?