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Преступления Происшествия

Судимый мужчина с Дальнего Востока вновь угодил в уголовное дело, украв куртку за 4 тысячи у тольяттинца

ТОЛЬЯТТИ. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники ППС задержали подозреваемого в краже из автомобиля - 35-летний судимый житель Приморского края, увидев куртку в салоне авто, разбил стекло и похитил ее и деньги. Общая сумма ущерба составила свыше 4 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Автозаводского района Тольятти обратился 29-летний местный житель. Он пожаловался, что из его "Газели", припаркованной на Ленинском проспекте, пропала куртка и деньги.

Полиция по отпечаткам пальцев смогла установить подозреваемого, а вскоре его изловили недалеко от места происшествия.

В полицейском участке задержанный — 35-летний ранее судимый житель Приморского края — пояснил, что увидел в салоне чужого авто куртку и решил похитить. В "Газель" он проник, разбив водительское стекло. По словам мужчины, похищенную куртку он потерял, а деньги, около 1000 рублей, потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". 

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