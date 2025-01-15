В Жигулевске полицейские устроили облаву в гаражах на юного "закладчика"

В Жигулевске правоохранители задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Молодой человек рассказал, что собирался продать запретные вещества с помощью "закладок", передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В полицию Жигулевска поступили сведения, что 18-летний местный житель может быть замешан в продаже наркотиков. По наводке правоохранители устроили облаву на территории одного из гаражно-строительных кооперативов. Им удалось задержать подозреваемого. ПРи обыски у него нашли сверток с порошком и мобильник с фотографиями геолокаций тайников-закладок. Так же в ходе осмотра его места жительства и в оборудованных им тайниках полицейские обнаружили и изъяли 19 свертков с подобным веществом.
В одном из изъятых свертков находилось более одного грамма N-метилэфедрона, в другом — более двух граммов "спайса", что относится к крупному размеру. По остальному изъятому сейчас проводится химическая экспертиза.
Задержанный пояснил, что приобрел наркотики через Интернет, чтобы потом продать с помощью "закладок". На него возбудили уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств". Расследование продолжается.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?