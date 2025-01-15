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В Жигулевске полицейские устроили облаву в гаражах на юного "закладчика"

ЖИГУЛЕВСК. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске правоохранители задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Молодой человек рассказал, что собирался продать запретные вещества с помощью "закладок", передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Жигулевска поступили сведения, что 18-летний местный житель может быть замешан в продаже наркотиков. По наводке правоохранители устроили облаву на территории одного из гаражно-строительных кооперативов. Им удалось задержать подозреваемого. ПРи обыски у него нашли сверток с порошком и мобильник с фотографиями геолокаций тайников-закладок. Так же в ходе осмотра его места жительства и в оборудованных им тайниках полицейские обнаружили и изъяли 19 свертков с подобным веществом.

В одном из изъятых свертков находилось более одного грамма N-метилэфедрона, в другом — более двух граммов "спайса", что относится к крупному размеру. По остальному изъятому сейчас проводится химическая экспертиза.

Задержанный пояснил, что приобрел наркотики через Интернет, чтобы потом продать с помощью "закладок". На него возбудили уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств". Расследование продолжается.

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