Житель Приволжского района хранил на чердаке 2,5 кг марихуаны

В полицию Приволжского района сообщили, что 52-летний местный житель может хранить дома наркотики, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полиция обыскала дом подозреваемого, осмотрела надворные постройки. В результате на чердаке нашли картонные коробки и пакеты с измельченным веществом растительного происхождения, а также высушенные части растений зелено-коричневого цвета.

Экспертиза показала, что это марихуана и конопля общей массой свыше 2,5 кг. Мужчина пояснил, что нарвал растения в поле и планировал потреблять их лично.

Следственным отделением Отдела МВД России по Приволжскому району было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере".

Расследование завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.