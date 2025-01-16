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Преступления Происшествия

В Смышляевке пьяный мужчина въехал на машине в дом соседа

СМЫШЛЯЕВКА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В декабре 2024 г. в полицию Волжского района обратился местный житель, который пожаловался, что в его дом в пос. Смышляевка въехал сосед на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Инспекторы ДПС, прибывшие на место ДТП, обратили внимание, что 58-летний водитель очень нервничает и от него исходит запах алкоголя. Медосвидетельствование подтвердило догадки полиции и подозреваемого доставили в отделение.

В ходе опроса выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Тогда суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

"Будучи подвергнутым наказанию, мужчина должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал и, заведомо зная, что правила дорожного движения содержат запрет на управление транспортным средством в состоянии опьянения, умышленно нарушил закон. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек", — отмечается в сообщении.

На него возбудили уголовное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию". Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, чтобы привлечь виновного к ответственности и предотвратить подобные случаи в будущем.

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