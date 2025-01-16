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Преступления Происшествия

Житель Самарской области угнал автомобиль, чтобы поднять себе настроение

ЖИГУЛЕВСК. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске отправили в суд уголовное дело 23-летнего местного жителя, которого обвиняют в угоне. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ранее инспекторы ДПС задержали водителя ВАЗ-2104. Он привлек внимание, когда выехал с обочины и заглох. Правоохранители подошли к нему, чтобы узнать, что происходит, и заметили, что находящийся за рулем мужчина пьян, а машину он завел, замкнув провода.

Также полицейские выяснили, что "четверка" принадлежит другому человеку. Владельца машины нашли. Он подтвердил, что никому не давал свой автомобиль, и написал заявление об угоне.

Задержанный же пояснил, что был в плохом настроении и решил покататься, чтобы поднять его. А "четверка" просто оказалась первым автомобилем на его пути.

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