Житель Самарской области угнал автомобиль, чтобы поднять себе настроение

В Жигулевске отправили в суд уголовное дело 23-летнего местного жителя, которого обвиняют в угоне. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее инспекторы ДПС задержали водителя ВАЗ-2104. Он привлек внимание, когда выехал с обочины и заглох. Правоохранители подошли к нему, чтобы узнать, что происходит, и заметили, что находящийся за рулем мужчина пьян, а машину он завел, замкнув провода.

Также полицейские выяснили, что "четверка" принадлежит другому человеку. Владельца машины нашли. Он подтвердил, что никому не давал свой автомобиль, и написал заявление об угоне.

Задержанный же пояснил, что был в плохом настроении и решил покататься, чтобы поднять его. А "четверка" просто оказалась первым автомобилем на его пути.