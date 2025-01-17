В Клявлинском районе пенсионер, хранивший дома порох, подпал под уголовное дело

В Самарской области в отношении бывшего охотника возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения пороха. Из нелегального оборота изъято около 60 граммов взрывчатых веществ, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские по наводке местных жителей обыскали частный дом 70-летнего пенсионера из Клявлинского района и обнаружили, что тот незаконно хранит в чулане взрывчатые вещества. Два металлические банки с порошком серебристо-серого цвета оказались дымным порохом промышленного изготовления общей массой около 60 граммов.
Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления по статье "Хранение взрывчатых веществ"мужчина пояснил, что раньше был охотником. После аннулирования лицензии на оружие продолжил хранить порох, хотя и знал, что это противозаконно.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и причины противоправного поведения сельского жителя.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?