В Клявлинском районе пенсионер, хранивший дома порох, подпал под уголовное дело

В Самарской области в отношении бывшего охотника возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения пороха. Из нелегального оборота изъято около 60 граммов взрывчатых веществ, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские по наводке местных жителей обыскали частный дом 70-летнего пенсионера из Клявлинского района и обнаружили, что тот незаконно хранит в чулане взрывчатые вещества. Два металлические банки с порошком серебристо-серого цвета оказались дымным порохом промышленного изготовления общей массой около 60 граммов.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления по статье "Хранение взрывчатых веществ"мужчина пояснил, что раньше был охотником. После аннулирования лицензии на оружие продолжил хранить порох, хотя и знал, что это противозаконно.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и причины противоправного поведения сельского жителя.