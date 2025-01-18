В Тольятти разыскивают мужчину, который потратил деньги с чужой карты

Полицейские Тольятти разыскивают мужчину, который с чужой карты потратил деньги в продовольственном магазине.

В полицию в октябре прошлого года обратился местный житель. Он потерял карту и после этого произошло списание средств.

Изучив выписку счета, сотрудники полиции вычислили магазин, а у администрации изъяли видеозаписи с камер наблюдения. После работы с видеоматериалами составили ориентировку на мужчину, на которого заведено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража).

Приметы подозреваемого: мужчина, славянской внешности, на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 180-182.

Был одет: куртка черного цвета, штаны спортивные серого цвета, кроссовки белого цвета со значком красного цвета на боку, шапка серого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого с просьбой сообщить информацию по телефону 112 или в приложении МВД.