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В Тольятти разыскивают мужчину, который потратил деньги с чужой карты

ТОЛЬЯТТИ. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские Тольятти разыскивают мужчину, который с чужой карты потратил деньги в продовольственном магазине.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию в октябре прошлого года обратился местный житель. Он потерял карту и после этого произошло списание средств. 

Изучив выписку счета, сотрудники полиции вычислили магазин, а у администрации изъяли видеозаписи с камер наблюдения. После работы с видеоматериалами составили ориентировку на мужчину, на которого заведено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража).

Приметы подозреваемого: мужчина, славянской внешности, на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 180-182.

Был одет: куртка черного цвета, штаны спортивные серого цвета, кроссовки белого цвета со значком красного цвета на боку, шапка серого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого с просьбой сообщить информацию по телефону 112 или в приложении МВД. 

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