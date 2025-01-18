В Тольятти разыскивают мужчину, который потратил деньги с чужой карты

Полицейские Тольятти разыскивают мужчину, который с чужой карты потратил деньги в продовольственном магазине.
В полицию в октябре прошлого года обратился местный житель. Он потерял карту и после этого произошло списание средств.
Изучив выписку счета, сотрудники полиции вычислили магазин, а у администрации изъяли видеозаписи с камер наблюдения. После работы с видеоматериалами составили ориентировку на мужчину, на которого заведено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража).
Приметы подозреваемого: мужчина, славянской внешности, на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 180-182.
Был одет: куртка черного цвета, штаны спортивные серого цвета, кроссовки белого цвета со значком красного цвета на боку, шапка серого цвета.
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого с просьбой сообщить информацию по телефону 112 или в приложении МВД.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?