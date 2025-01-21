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Преступления Происшествия

Двух студентов из Самарской области обвиняют в мошенничестве с займами на других людей

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправилось в суд уголовное дело двух 20-летних уроженцев Сызрани, которых обвиняют по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии следствия, с июня по ноябрь 2023 г. студенты колледжа осуществили десятки мошеннических эпизодов. Они приобретали неактивные sim-карты различных операторов связи, с помощью специальных программ проверяли, зарегистрированы ли на эти номера страниц на портале для получения различных электронных услуг. Через привязанные номера злоумышленники получали доступ к персональным данным жертв и оформляли на них займы.

Деньги парни выводили на подконтрольные счета. От действий студентов пострадали 89 человек и восемь микрофинансовых организаций.

Материалы дела составляют 36 томов. Полицейские допросили около 100 свидетелей, провели 15 изъятий финансовых документов. На данный момент ущерб полностью возмещен.

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