16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подозреваемым в нападении на самарского депутата предъявили обвинение по трем статьям Экс-министра транспорта Самарской области Пивкина оставили в СИЗО В Жигулевске закладчик попался, когда рыл снег, чтобы спрятать наркотики В Чапаевске возбудили дело по факту избиения подростка В Новокуйбышевске мошенники обманули женщину, пытавшуюся сделать подарок для мужа

Преступления Происшествия

Полиция Сызрани задержала пассажира поезда, который вез 900 таблеток синтетического наркотика

СЫЗРАНЬ. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 203
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте в поезде Москва — Челябинск выявили 26-летнего жителя Московской области, перевозившего запрещенные вещества, сообщили в пресс-службе сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте

Транспортные полицейские обратили внимание на молодого человека во время обхода состава. При виде полиции он начал нервничать, чем вызвал подозрение. В ходе досмотра в рюкзаке пассажира обнаружили и изъяли пакет с таблетками МДМА (синтетический наркотик) в количестве 900 штук. Общая масса капсул составила более 400 граммов.

Злоумышленник пояснил, что таблетки он забрал из тайника и вез из Москвы в Магнитогорск, где должен был продать.

Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На период следствия подозреваемый заключен под стражу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2