Полиция Сызрани задержала пассажира поезда, который вез 900 таблеток синтетического наркотика

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте в поезде Москва — Челябинск выявили 26-летнего жителя Московской области, перевозившего запрещенные вещества, сообщили в пресс-службе сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские обратили внимание на молодого человека во время обхода состава. При виде полиции он начал нервничать, чем вызвал подозрение. В ходе досмотра в рюкзаке пассажира обнаружили и изъяли пакет с таблетками МДМА (синтетический наркотик) в количестве 900 штук. Общая масса капсул составила более 400 граммов.

Злоумышленник пояснил, что таблетки он забрал из тайника и вез из Москвы в Магнитогорск, где должен был продать.

Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На период следствия подозреваемый заключен под стражу.