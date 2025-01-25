Слишком долго ходила в магазин: сельчанин из Самарской области напал на жену с ножом

В Большеглушицком районе Самарской области правоохранители задержали 36-летнего мужчину по подозрению в нападении с ножом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По словам 34-летней пострадавшей, она была с мужем в гостях, в какой-то момент поехала в магазин за алкоголем, разговорилась с продавцом и задержалась. Супругу это не понравилось, они поссорились, мужчина ушел. Уже дома скандал продолжился, и сельчанин ударил жену кухонным ножом.

Когда мужчину задержали, он объяснил свои действия тем, что не смог совладать с эмоциями. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия").