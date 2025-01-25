Слишком долго ходила в магазин: сельчанин из Самарской области напал на жену с ножом

В Большеглушицком районе Самарской области правоохранители задержали 36-летнего мужчину по подозрению в нападении с ножом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По словам 34-летней пострадавшей, она была с мужем в гостях, в какой-то момент поехала в магазин за алкоголем, разговорилась с продавцом и задержалась. Супругу это не понравилось, они поссорились, мужчина ушел. Уже дома скандал продолжился, и сельчанин ударил жену кухонным ножом.
Когда мужчину задержали, он объяснил свои действия тем, что не смог совладать с эмоциями. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия").
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?