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Преступления Происшествия

Сызранца приговорили к условному сроку за хранение наркотиков в керамическом лапте

СЫЗРАНЬ. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани вступил в силу приговор местному жителю за незаконное хранение наркотиков в крупном размере без цели продажи, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В сентябре прошлого года неравнодушные жители обратились в полицию Сызрани с жалобой: по их словам, ранее судимый за разбой и хранение наркотиков местный житель вновь промышлял незаконным оборотом наркотиков.

Правоохранители обыскали жилище 47-летнего мужчины и нашли в шкафу керамическую кружку в виде лаптя, где лежали пакетики с порошком. Экспертиза показала, что это метадон в крупном размере. Хозяин дома пояснил, что нашел наркотики в районе Монгоры и хранил для собственного употребления.

Задержанному предъявили обвинение в преступлении по ч. 2 ст. 228 УК РФ, а уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

Сызранский городской суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Кроме того, преступник обязан пройти курс лечения и медико-социальной реабилитации у врача-нарколога. Приговор вступил в законную силу.

Гид потребителя

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