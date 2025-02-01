Пьяный подросток и 20-летний рецидивист задержаны за угон автомобиля в Безенчуке

В январе 2025 г. в полицию Безенчука поступило сообщение об угоне ВАЗ-21074 от 18-летнего местного жителя. Он сообщил приметы и номер автомобиля.

Через несколько часов госавтоинспекторы в Чапаевске на ул. Железнодорожной заметили автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым и остановили его. При этом трое молодых людей вышли из машины и попытались скрыться. После непродолжительной погони полицейские задержали жителей Самарской области: 17-летнего водителя, 18-ти и 20-летнего пассажиров.

Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели задержанный автомобиль, изъяли следы пальцев рук и перчатки, микрочастицы с водительского и пассажирского сидений, чехол с рулевого колеса и накладку педали сцепления. Изъятое в дальнейшем приобщили к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

За управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, в отношении несовершеннолетнего водителя сотрудники Госавтоинспекции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, ранее судимый за кражи, причинение телесных повреждений и изнасилование 20-летний самарец пояснил, что проживает в Безенчуке, ночью гулял с друзьями и увидел во дворе дома на ул. Рабочей припаркованный незапертый автомобиль. Решив прокатиться, смог без ключа завести транспортное средство, после чего передал управление своему знакомому.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать над установлением всех обстоятельств произошедшего.