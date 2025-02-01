Пьяный подросток и 20-летний рецидивист задержаны за угон автомобиля в Безенчуке

В январе 2025 г. в полицию Безенчука поступило сообщение об угоне ВАЗ-21074 от 18-летнего местного жителя. Он сообщил приметы и номер автомобиля.
Через несколько часов госавтоинспекторы в Чапаевске на ул. Железнодорожной заметили автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым и остановили его. При этом трое молодых людей вышли из машины и попытались скрыться. После непродолжительной погони полицейские задержали жителей Самарской области: 17-летнего водителя, 18-ти и 20-летнего пассажиров.
Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели задержанный автомобиль, изъяли следы пальцев рук и перчатки, микрочастицы с водительского и пассажирского сидений, чехол с рулевого колеса и накладку педали сцепления. Изъятое в дальнейшем приобщили к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
За управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, в отношении несовершеннолетнего водителя сотрудники Госавтоинспекции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ.
Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, ранее судимый за кражи, причинение телесных повреждений и изнасилование 20-летний самарец пояснил, что проживает в Безенчуке, ночью гулял с друзьями и увидел во дворе дома на ул. Рабочей припаркованный незапертый автомобиль. Решив прокатиться, смог без ключа завести транспортное средство, после чего передал управление своему знакомому.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать над установлением всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?