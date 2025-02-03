Девушку из Свердловской области будут судить в Самаре за покушение на сбыт "синтетики"

В Самаре отправили в суд уголовное дело 24-летней жительницы Свердловской области. Ее обвиняют в попытках сбыть крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, продавец-кассир увидела в интернете объявление о быстром заработке — нужно было распространять наркотики и решила попробовать. Она должна была забирать из тайников крупные партии запрещенных веществ, фасовать на мелкие дозы и раскладывать по тайникам.

В сентябре 2024 г. девушка прибыла в Самарскую область. Несколько дней она забирала из тайников "товар", приносила в арендованную квартиру и фасовала. Потом к подозреваемой нагрянула полиция. У нее нашли более 1,5 кг синтетического наркотика PVP, изоленту, пищевые красители, электронные весы, респиратор и тетрадь с записями об объеме выполненной работы. Девушка также рассказала, что уже сделала несколько "закладок". Из них правоохранители изъяли пять свертков с наркотиком.