Девушку из Свердловской области будут судить в Самаре за покушение на сбыт "синтетики"

В Самаре отправили в суд уголовное дело 24-летней жительницы Свердловской области. Ее обвиняют в попытках сбыть крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, продавец-кассир увидела в интернете объявление о быстром заработке — нужно было распространять наркотики и решила попробовать. Она должна была забирать из тайников крупные партии запрещенных веществ, фасовать на мелкие дозы и раскладывать по тайникам.
В сентябре 2024 г. девушка прибыла в Самарскую область. Несколько дней она забирала из тайников "товар", приносила в арендованную квартиру и фасовала. Потом к подозреваемой нагрянула полиция. У нее нашли более 1,5 кг синтетического наркотика PVP, изоленту, пищевые красители, электронные весы, респиратор и тетрадь с записями об объеме выполненной работы. Девушка также рассказала, что уже сделала несколько "закладок". Из них правоохранители изъяли пять свертков с наркотиком.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?