16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарском аэропорту задержали двух женщин с сигаретами из Армении на 900 тыс. рублей Самарские следователи заподозрили в коммерческом подкупе директора филиала АО и его зама Полиция Сызрани задержала алиментщика, объявленного в федеральный розыск В Большеглушицком районе селянин "одолжил" авто друга, чтобы съездить за добавкой спиртного Тольяттинка прописала в своей квартире 200 мигрантов

Преступления Происшествия

В самарском аэропорту задержали двух женщин с сигаретами из Армении на 900 тыс. рублей

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 102
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники Самарской таможни в аэропорту Курумоч задержали крупную партию контрафактных сигарет.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

В багаже у двух пассажирок, прилетевших из Армении, было 1530 пачек сигарет Cigaronne стоимостью более 900 тыс. рублей. На них не было маркировки и акцизных марок РФ. Сопроводительных документов на товар у женщин также не было.

В связи со случившимся возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2