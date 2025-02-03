В самарском аэропорту задержали двух женщин с сигаретами из Армении на 900 тыс. рублей

Сотрудники Самарской таможни в аэропорту Курумоч задержали крупную партию контрафактных сигарет.
В багаже у двух пассажирок, прилетевших из Армении, было 1530 пачек сигарет Cigaronne стоимостью более 900 тыс. рублей. На них не было маркировки и акцизных марок РФ. Сопроводительных документов на товар у женщин также не было.
В связи со случившимся возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?