В самарском аэропорту задержали двух женщин с сигаретами из Армении на 900 тыс. рублей

Сотрудники Самарской таможни в аэропорту Курумоч задержали крупную партию контрафактных сигарет.

В багаже у двух пассажирок, прилетевших из Армении, было 1530 пачек сигарет Cigaronne стоимостью более 900 тыс. рублей. На них не было маркировки и акцизных марок РФ. Сопроводительных документов на товар у женщин также не было.

В связи со случившимся возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.