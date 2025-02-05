У безработного жителя Чапаевска нашли дома 300 граммов марихуаны

В Самарской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Из частного дома задержанного жителя Чапаевска изъяли более 300 гр. марихуаны, весы, упаковочный материал, несколько сотовых телефонов и сим-карты, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Чапаевска поступило сообщение, что 46-летний безработный местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Правоохранители во время осмотра его жилища нашли семена и высушенное вещество растительного происхождения в полиэтиленовых мешках, электронные весы, упаковочный материал, сим-карты различных операторов и несколько сотовых телефонов. Экспертиза подтвердила, что изъятое — марихуана. Общая масса наркотика превысила 300 граммов, что относится к крупному размеру.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Суд на время расследования заключил его под стражу.