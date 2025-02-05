У безработного жителя Чапаевска нашли дома 300 граммов марихуаны

В Самарской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Из частного дома задержанного жителя Чапаевска изъяли более 300 гр. марихуаны, весы, упаковочный материал, несколько сотовых телефонов и сим-карты, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В полицию Чапаевска поступило сообщение, что 46-летний безработный местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.
Правоохранители во время осмотра его жилища нашли семена и высушенное вещество растительного происхождения в полиэтиленовых мешках, электронные весы, упаковочный материал, сим-карты различных операторов и несколько сотовых телефонов. Экспертиза подтвердила, что изъятое — марихуана. Общая масса наркотика превысила 300 граммов, что относится к крупному размеру.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Суд на время расследования заключил его под стражу.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?