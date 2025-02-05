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Преступления Происшествия

У безработного жителя Чапаевска нашли дома 300 граммов марихуаны

ЧАПАЕВСК. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Из частного дома задержанного жителя Чапаевска изъяли более 300 гр. марихуаны, весы, упаковочный материал, несколько сотовых телефонов и сим-карты, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Чапаевска поступило сообщение, что 46-летний безработный местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Правоохранители во время осмотра его жилища нашли семена и высушенное вещество растительного происхождения в полиэтиленовых мешках, электронные весы, упаковочный материал, сим-карты различных операторов и несколько сотовых телефонов. Экспертиза подтвердила, что изъятое — марихуана. Общая масса наркотика превысила 300 граммов, что относится к крупному размеру.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Суд на время расследования заключил его под стражу.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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