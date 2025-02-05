Жительница Самары обворовала нуждавшегося в помощи мужчину

В Железнодорожный районный суд Самары отправилось уголовное дело 39-летней местной жительницы, которую обвиняют в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В ноябре 2024 г. на пересечении улиц Аэродромной и Волгина женщина шла с компанией и встретила мужчину, который нуждался в помощи и попросил проводить его до дома. Обвиняемая тайком взяла у него ключи от квартиры и пошла вперед. Пока остальные вели мужчину, она успела осмотреть шкаф в спальне и забрать из хранившейся там шкатулки украшения и часы с символикой Самарской области.

Через час домой вернулась 58-летняя жена мужчины. Муж рассказал, что незнакомцы оставили его на лестничной площадке, так как ключи от дома пропали. Зайдя домой, супруги обнаружили пустые шкатулки и обратились в полицию. Сумма ущерба составила 113,5 тыс. рублей.

Подозреваемую задержали в течение суток. Как выяснилось, часть украденного женщина сдала в ближайший комиссионный магазин знакомому продавцу, остальное — оставила себе. Вырученные деньги она потратила на алкоголь.