Жительница Самары обворовала нуждавшегося в помощи мужчину

В Железнодорожный районный суд Самары отправилось уголовное дело 39-летней местной жительницы, которую обвиняют в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В ноябре 2024 г. на пересечении улиц Аэродромной и Волгина женщина шла с компанией и встретила мужчину, который нуждался в помощи и попросил проводить его до дома. Обвиняемая тайком взяла у него ключи от квартиры и пошла вперед. Пока остальные вели мужчину, она успела осмотреть шкаф в спальне и забрать из хранившейся там шкатулки украшения и часы с символикой Самарской области.
Через час домой вернулась 58-летняя жена мужчины. Муж рассказал, что незнакомцы оставили его на лестничной площадке, так как ключи от дома пропали. Зайдя домой, супруги обнаружили пустые шкатулки и обратились в полицию. Сумма ущерба составила 113,5 тыс. рублей.
Подозреваемую задержали в течение суток. Как выяснилось, часть украденного женщина сдала в ближайший комиссионный магазин знакомому продавцу, остальное — оставила себе. Вырученные деньги она потратила на алкоголь.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?