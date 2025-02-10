Жительницу Кировской области задержали в Отрадном с сотнями свертков героина

В Отрадном Самарской области отправили под стражу 33-летнюю жительницу Кировской области, которую подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В декабре 2024 г. женщину остановили в промышленной зоне. Она быстро шла вдоль леса, нервно оглядывалась и в целом выглядела подозрительно. При проверке документов правоохранителям показалось, что женщина еще и в состоянии наркотического опьянения, но проходить освидетельствование она отказалась. За это ее оштрафовали на 4 тыс. рублей. Затем правоохранители пошли к подозреваемой домой и там нашли 750 свертков с более чем 1,2 кг героина.

Задержанная рассказала, что "вакансию" наркокурьера нашла в интернете. Так, она успела забрать из тайника и расфасовать лишь одну оптовую партию.