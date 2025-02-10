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Преступления Происшествия

Жительницу Кировской области задержали в Отрадном с сотнями свертков героина

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном Самарской области отправили под стражу 33-летнюю жительницу Кировской области, которую подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В декабре 2024 г. женщину остановили в промышленной зоне. Она быстро шла вдоль леса, нервно оглядывалась и в целом выглядела подозрительно. При проверке документов правоохранителям показалось, что женщина еще и в состоянии наркотического опьянения, но проходить освидетельствование она отказалась. За это ее оштрафовали на 4 тыс. рублей. Затем правоохранители пошли к подозреваемой домой и там нашли 750 свертков с более чем 1,2 кг героина.

Задержанная рассказала, что "вакансию" наркокурьера нашла в интернете. Так, она успела забрать из тайника и расфасовать лишь одну оптовую партию.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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