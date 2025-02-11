Жителя Самарской области подозревают в убийстве экс-возлюбленного сожительницы

В Самарской области задержали 41-летнего мужчину по подозрению в убийстве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, 4 февраля 46-летний потерпевший пришел к своей 35-летней бывшей возлюбленной, чтобы выяснить отношения. Однако в их разговор вмешался нынешний сожитель женщины. Он уговорил гостя выйти в подъезд, чтобы "поговорить по-мужски", а затем избил. В результате пострадавший скончался.