Жителя Самарской области подозревают в убийстве экс-возлюбленного сожительницы

В Самарской области задержали 41-летнего мужчину по подозрению в убийстве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, 4 февраля 46-летний потерпевший пришел к своей 35-летней бывшей возлюбленной, чтобы выяснить отношения. Однако в их разговор вмешался нынешний сожитель женщины. Он уговорил гостя выйти в подъезд, чтобы "поговорить по-мужски", а затем избил. В результате пострадавший скончался.
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Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.