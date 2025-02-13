В гаражах Жигулевска задержали судимого тольяттинца, который делал "закладки" в снегу

В феврале ранее судимый тольяттинец, который пытался в гаражах на проезде Отважный в Жигулевске разложить закладки с наркотиками, попался на глаза сотрудникам Росгвардии, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

При себе у 31-летнего задержанного нашли 20 граммов "синтетики", расфасованного в 14 свертков, а также телефон с фотографиями геолокаций тайников-закладок. Осмотрев тайники, полиция нашла еще 41 сверток с наркотиками.

Подозреваемый пояснил, что купил запрещенные вещества в интернете и хотел перепродать. Сейчас возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.