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Преступления Происшествия

В гаражах Жигулевска задержали судимого тольяттинца, который делал "закладки" в снегу

ЖИГУЛЕВСК. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В феврале ранее судимый тольяттинец, который пытался в гаражах на проезде Отважный в Жигулевске разложить закладки с наркотиками, попался на глаза сотрудникам Росгвардии, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

При себе у 31-летнего задержанного нашли 20 граммов "синтетики", расфасованного в 14 свертков, а также телефон с фотографиями геолокаций тайников-закладок. Осмотрев тайники, полиция нашла еще 41 сверток с наркотиками.

Подозреваемый пояснил, что купил запрещенные вещества в интернете и хотел перепродать. Сейчас возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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