В гаражах Жигулевска задержали судимого тольяттинца, который делал "закладки" в снегу

В феврале ранее судимый тольяттинец, который пытался в гаражах на проезде Отважный в Жигулевске разложить закладки с наркотиками, попался на глаза сотрудникам Росгвардии, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
При себе у 31-летнего задержанного нашли 20 граммов "синтетики", расфасованного в 14 свертков, а также телефон с фотографиями геолокаций тайников-закладок. Осмотрев тайники, полиция нашла еще 41 сверток с наркотиками.
Подозреваемый пояснил, что купил запрещенные вещества в интернете и хотел перепродать. Сейчас возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.