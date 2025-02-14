Незаконная рыбалка закончилась для жителя Сызрани уголовным делом

В Сызрани возбудили уголовное дело из-за незаконной рыбалки. Об этом сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте.
В начале января 2025 г. транспортные полицейские задержали 39-летнего мужчину, который ловил рыбу с помощью сети подо льдом Саратовского водохранилища. У него изъяли трех налимов, бур, лопату, лом, пластиковые сани и рыболовную сеть.
Экспертиза показала, что рыбу уже нельзя выпустить обратно в реку. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов"). Ранее подозреваемого уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление.
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.