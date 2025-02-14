Незаконная рыбалка закончилась для жителя Сызрани уголовным делом

В Сызрани возбудили уголовное дело из-за незаконной рыбалки. Об этом сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте.

В начале января 2025 г. транспортные полицейские задержали 39-летнего мужчину, который ловил рыбу с помощью сети подо льдом Саратовского водохранилища. У него изъяли трех налимов, бур, лопату, лом, пластиковые сани и рыболовную сеть.

Экспертиза показала, что рыбу уже нельзя выпустить обратно в реку. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов"). Ранее подозреваемого уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление.