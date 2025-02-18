Самарские таможенники остановили незаконный вывоз из страны запчастей для вертолета

Сотрудники Самарской таможни совместно с УФСБ России по Оренбургской области остановили вывоз за границу запчастей для вертолета МИ-8.
В грузовике, следовавшем в одну из стран Средней Азии, среди мешков с рисом нашли четыре комбинированных гидроусилителя "КАУ-30Б" и "РА-60Б". При этом у перевозчика не было документов, разрешающих вывоз товара двойного назначения.
Возбуждено уголовное дело по ст. ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда").
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы