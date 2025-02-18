Самарские таможенники остановили незаконный вывоз из страны запчастей для вертолета

Сотрудники Самарской таможни совместно с УФСБ России по Оренбургской области остановили вывоз за границу запчастей для вертолета МИ-8.

В грузовике, следовавшем в одну из стран Средней Азии, среди мешков с рисом нашли четыре комбинированных гидроусилителя "КАУ-30Б" и "РА-60Б". При этом у перевозчика не было документов, разрешающих вывоз товара двойного назначения.

Возбуждено уголовное дело по ст. ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда").