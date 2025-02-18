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Преступления Происшествия

СК вскрыл махинации с деньгами военных со стороны сотрудника МВД

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственный комитет провел мероприятия в Клявлинском районе Самарской области. По информации Волга Ньюс, 17 февраля был задержан замначальника отдела МВД "Клявлинский" Тимофей Осипов.

При этом, ранее брата Тимофея — оперуполномоченного ОУР МО МВД России "Похвистневский" Константина Осипова заподозрили в совершении преступления по п. б, в ч.5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Кроме того, в истории упоминают начальника УУП МО МВД "Клявлинский" капитана полиции Александра Календарева. Сообщается, что сотрудники неоднократно поощрялись руководством МО МВД России "Клявлинский" полковником полиции Александром Лесниковым, ГУ МВД России по Самарской области "За добросовестное выполнение служебных обязанностей".

Задержание следователи провели по подозрению в совершении преступления по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

"По предварительным данным, кто-то из должностных лиц МВД снимал деньги военнослужащих в разных точках региона и даже, якобы, не только в Самарской области. Есть версия, что аферисты специально уговаривают одиноких, у которых никого нет, и забирают их карты, куда перечисляют довольствие. Есть первоначальная информация, что один из местных потерпевших жил в одиночестве, и даже никто не знал, что у него есть где-то в Сибири брат", — рассказал один из источников Волга Ньюс.

Также, по информации источника, правоохранители уже поговорили с начальником МАУ "Межпоселенческий центр культуры и молодежной политики" муниципального района "Клявлинский" Александром Кондрашкиным. Сейчас расследование в самом разгаре, не исключено, что число подозреваемых будет более обширным.

"Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области. По версии следствия, в 2024 г. подозреваемый незаконно завладел банковской картой местного жителя и снял с нее не менее 1,2 млн рублей. Подозреваемого заключили под стражу. По уголовном делу проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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