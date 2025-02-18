СК вскрыл махинации с деньгами военных со стороны сотрудника МВД

Следственный комитет провел мероприятия в Клявлинском районе Самарской области. По информации Волга Ньюс, 17 февраля был задержан замначальника отдела МВД "Клявлинский" Тимофей Осипов.

При этом, ранее брата Тимофея — оперуполномоченного ОУР МО МВД России "Похвистневский" Константина Осипова заподозрили в совершении преступления по п. б, в ч.5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Кроме того, в истории упоминают начальника УУП МО МВД "Клявлинский" капитана полиции Александра Календарева. Сообщается, что сотрудники неоднократно поощрялись руководством МО МВД России "Клявлинский" полковником полиции Александром Лесниковым, ГУ МВД России по Самарской области "За добросовестное выполнение служебных обязанностей".

Задержание следователи провели по подозрению в совершении преступления по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

"По предварительным данным, кто-то из должностных лиц МВД снимал деньги военнослужащих в разных точках региона и даже, якобы, не только в Самарской области. Есть версия, что аферисты специально уговаривают одиноких, у которых никого нет, и забирают их карты, куда перечисляют довольствие. Есть первоначальная информация, что один из местных потерпевших жил в одиночестве, и даже никто не знал, что у него есть где-то в Сибири брат", — рассказал один из источников Волга Ньюс.

Также, по информации источника, правоохранители уже поговорили с начальником МАУ "Межпоселенческий центр культуры и молодежной политики" муниципального района "Клявлинский" Александром Кондрашкиным. Сейчас расследование в самом разгаре, не исключено, что число подозреваемых будет более обширным.

"Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области. По версии следствия, в 2024 г. подозреваемый незаконно завладел банковской картой местного жителя и снял с нее не менее 1,2 млн рублей. Подозреваемого заключили под стражу. По уголовном делу проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в СУ СКР по Самарской области.