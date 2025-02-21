Незаконная ловля налимов привела рыбака из Самарской области к уголовному делу

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В Сызрани транспортные полицейские задержали 59-летнего жителя Октябрьска за незаконную ловлю рыбы. Об этом сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте