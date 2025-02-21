Незаконная ловля налимов привела рыбака из Самарской области к уголовному делу

В Сызрани транспортные полицейские задержали 59-летнего жителя Октябрьска за незаконную ловлю рыбы. Об этом сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте.
Мужчина в январе выловил трех налимов с помощью "метлы", которая является запрещенным орудием лова. При этом в Самарской области с 15 декабря по 15 февраля действует запрет на добычу налима в Саратовском водохранилище.
В отношении рыбака возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы