Судимый сызранец организовал наркопритон в собственной квартире

В Сызрани полицейские пресекли деятельность наркопритона, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В полицию Сызрани поступило обращение с жалобой на местного 44-летнего жителя, который в своей однокомнатной квартире на ул. Лазо организовал наркопритон.
Правоохранители устроили облаву и убедились, что в квартире систематически употребляют наркотики. В присутствии понятых были изъяты сверток из фольги с порошкообразным веществом, одноразовые шприцы, пластмассовые пузырьки и другие предметы для приготовления и употребления запрещенных средств.
Задержанный, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и грабеж, пояснил, что сам является наркозависимым и безработным, поэтому помогал в покупке наркотиков знакомым, а после этого они вместе употребляли.
Возбуждено уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы