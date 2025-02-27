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Преступления Происшествия

Судимый сызранец организовал наркопритон в собственной квартире

СЫЗРАНЬ. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани полицейские пресекли деятельность наркопритона, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Сызрани поступило обращение с жалобой на местного 44-летнего жителя, который в своей однокомнатной квартире на ул. Лазо организовал наркопритон.

Правоохранители устроили облаву и убедились, что в квартире систематически употребляют наркотики. В присутствии понятых были изъяты сверток из фольги с порошкообразным веществом, одноразовые шприцы, пластмассовые пузырьки и другие предметы для приготовления и употребления запрещенных средств.

Задержанный, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и грабеж, пояснил, что сам является наркозависимым и безработным, поэтому помогал в покупке наркотиков знакомым, а после этого они вместе употребляли. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". 

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