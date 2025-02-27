Самарчанка потеряла 120 тыс. руб., пытаясь помочь знакомому

В Самаре 49-летняя женщина стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В феврале самарчанке в мессенджере пришло сообщение от имени знакомого слесаря с просьбой оставить отзыв о его работе. Женщина согласилась помочь и перешла по прикрепленной ссылке. Вскоре ей начали приходить сообщения о списании денег. Общая сумма ущерба составила более 120 тыс. рублей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы