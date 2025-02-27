Самарчанка потеряла 120 тыс. руб., пытаясь помочь знакомому

В Самаре 49-летняя женщина стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В феврале самарчанке в мессенджере пришло сообщение от имени знакомого слесаря с просьбой оставить отзыв о его работе. Женщина согласилась помочь и перешла по прикрепленной ссылке. Вскоре ей начали приходить сообщения о списании денег. Общая сумма ущерба составила более 120 тыс. рублей.