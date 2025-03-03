Сестры-мигрантки из Москвы попали в Самаре с наркотиками

В Самаре отправили под стражу двух сестер из Москвы 25 и 27 лет, пойманных с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщин задержали 12 февраля, около 5:00, на ул. Стара-Загора. Они являются уроженками соседнего государства и нарушили правила пребывания в РФ. В задержанных изъяли сверток с подозрительным веществом. А в арендованной квартире на ул. Дыбенко нашли еще свертки, электронные весы, упаковочный материал. Общий вес обнаруженного синтетического происхождения составил около 100 г.

По версии следствия, женщины приехали из Москвы ночью на такси и сразу начали раскладывать наркотики во дворах. Сами подозреваемые рассказали, что наркотики не употребляют и ничего плохого не планировали, свертки просто раскладывали по просьбе знакомого.