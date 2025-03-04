Жительницу Самары будут судить за попытку заработать на фиктивных ООО

Жительница Самары предстанет перед судом за незаконное предоставление документов для образования юридического лица, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Следователи Железнодорожного района Самары завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы. Ее обвиняют по статье "Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица".

Выяснилось, что ранее не судимая, находящаяся в поиске работы, жительница Самары познакомилась с мужчиной, который предложил ей легкий заработок. Женщина должна была предоставить свой паспорт для регистрации юридического лица. Незнакомец убедил, что это совершенно безопасно и принесет быстрое денежное вознаграждение. Поверив обещаниям, она сначала сделала и передала мужчине копию своего паспорта. Затем, под предлогом необходимости оформления документов, лично отнесла оригинал паспорта в инспекцию федеральной налоговой службы.

"В результате противоправных действий местной жительницы в ЕГРЮЛ, на основании поданных документов, незаконно внесены сведения о ней, как о директоре и учредителе нескольких ООО. При этом женщина не имела никакого отношения к управлению этими компаниями и не участвовала в их деятельности", — отмечается в сообщении.

Свою вину подозреваемая признала. Сейчас уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд.