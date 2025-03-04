В Самаре поймали двух мигрантов с 5 кг героина

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В Самаре отправили под стражу двух иностранцев 22 и 20 лет, задержанных с крупной партией героина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области