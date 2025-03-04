В Самаре поймали двух мигрантов с 5 кг героина

В Самаре отправили под стражу двух иностранцев 22 и 20 лет, задержанных с крупной партией героина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Граждан одной из соседних республик, временно проживающих в Москве, задержали в арендованной квартире в Самаре. У них изъяли 5 кг героина, а также изоленту, электронные весы, мобильные телефоны и банковские карты.
Официально безработные подозреваемые рассказали, планировали сбывать наркотики через тайники.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы