В Тольятти поймали курьера, который пытался разложить по городу "закладки"

В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в приготовлении к сбыту наркотиков. В ходе личного досмотра местного жителя полицейские обнаружили и изъяли мефедрон в крупном размере, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В конце февраля в полицию Тольятти обратились жители и рассказали, что ранее судимый за грабеж 29-летний местный житель занимается продажей наркотиков.
Мужчину задержали на ул. Тополиной в Автозаводском районе. Досмотрев его, правоохранители нашли в сумке три свертка с мефедроном.
Задержанный пояснил, что приобрел наркотики через Интернет. Он планировал разложить в городе "закладки" и продать запрещенные вещества.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы