В Тольятти поймали курьера, который пытался разложить по городу "закладки"

В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в приготовлении к сбыту наркотиков. В ходе личного досмотра местного жителя полицейские обнаружили и изъяли мефедрон в крупном размере, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В конце февраля в полицию Тольятти обратились жители и рассказали, что ранее судимый за грабеж 29-летний местный житель занимается продажей наркотиков.

Мужчину задержали на ул. Тополиной в Автозаводском районе. Досмотрев его, правоохранители нашли в сумке три свертка с мефедроном.

Задержанный пояснил, что приобрел наркотики через Интернет. Он планировал разложить в городе "закладки" и продать запрещенные вещества.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере".