Житель Волжского района сдавал гараж под наркопритон в обмен на алкоголь

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Жители Волжского района составили коллективное обращение в полицию с жалобой на 28-летнего местного жителя: тот за алкоголь предоставлял свой гараж любителям запрещенных веществ, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области