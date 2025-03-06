Житель Волжского района сдавал гараж под наркопритон в обмен на алкоголь

Жители Волжского района составили коллективное обращение в полицию с жалобой на 28-летнего местного жителя: тот за алкоголь предоставлял свой гараж любителям запрещенных веществ, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы