В Сызрани ранее судимый селянин до смерти забил музыканта

В полицию Сызрани обратилась медсестра одной из больниц. Она сообщила, что к ним в реанимацию поступил жестоко избитый 48-летний мужчина, который впоследствии скончался, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. По данным полицейских это был музыкант.

Сотрудники медучреждения рассказали, что мужчину доставили с лестничной клетки многоквартирного дома по ул. Московской.

На месте происшествия правоохранители опросили очевидцев, изучили записи с видеокамер. В итоге удалось отследить маршрут нападавшего: тот после убийства зашел в ближайшие магазины, купил пиво, куртку и кроссовки, чтобы сменить одежду. Вещи, в которых он избивал оппонента, подозреваемый выбросил по дороге.

Несмотря на "маскировку", скрыться ему не удалось. Его опознали, задержали на арендованной квартире и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался 30-летний житель пос. Безенчук, ранее судимый за умышленное убийство и грабеж группой лиц. Он пояснил полицейским, что не смог совладать с эмоциями из-за внезапно возникшего конфликта со случайным знакомым: повздорил с ним на улице, потом догнал в подъезде и, находясь на лестничной площадке, нанес несколько ударов кулаками в лицо. Когда парень упал, забрал его сотовый телефон и ушел.

"Оперуполномоченные доставили задержанного в следственный отдел", — отмечается в сообщении.