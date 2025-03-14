Лежала на полу в крови несколько дней: в Сергиевском районе задержали мужчину, напавшего на подругу с ножом

Медики Сергиевского района сообщили в полицию, что к ним за помощью обратилась изрезанная ножом 52-летняя женщина. Она рассказала, что во время застолья поссорилась со знакомым, и тот, схватив нож, ударил ее в живот. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранителям удалось вычислить нападавшего, местного ранее несудимого 60-летнего жителя, и изъять орудие преступления. Мужчина сознался в преступлении и пояснил, что во время ссоры женщина его якобы необоснованно обвинила и оскорбила. Из-за этого он потерял контроль и ударил ее ножом.

В ГУ МВД сообщили, что раненая женщина находилась у злоумышленника несколько дней. С ее слов, она, истекая кровью, лежала на кухне на полу, а напавший на нее мужчина ей не оказывал помощи, употреблял спиртное. Когда она смогла встать, то выпила, что оставалось, и обратилась в больницу. Госпитализироваться, как уточнили в правоохранительных органах, не хотела, но врачи настояли.

Эксперты заключили, что женщине был причинен тяжкий вред. На задержанного возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Расследование продолжается.

Могу дополнительно официально пояснить, что раненная женщина находилась у злоумышленника несколько дней. С ее слов, лежала на кухне на полу, он ей не оказывал помощи, употреблял спиртное. Когда она смогла встать, то выпила, что оставалось и обратилась в больницу (госпитализироваться не хотела, врачи настояли).