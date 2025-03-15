Пьяный самарец вручную разнес чужой автомобиль, а затем избил владелицу машины и ее дочь

В полицию Самары за помощью обратились мать и дочь, проживающие в доме по ул. Владимирской. Они рассказали, что неизвестный сначала крушил их автомобиль, а затем перекинулся и на них самих, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как пояснила 51-летняя женщина, она услышала звук сработавшей сигнализации своего авто, вышла на улицу и увидела разбитое боковое стекло, многочисленные вмятины, следы от обуви на капоте. Сосед, который проходил мимо, показал ей запись с камеры смартфона. На ролике злоумышленник в желтой куртке несколько минут назад повредил ее машину.

В этот момент женщина увидела рядом с домом мужчину, схожего по внешности с хулиганом. Она спросила его, зачем он повредил ее авто, но тот нагрубил и попытался уйти. На поддержку женщине из подъезда вышла дочь и начала снимать незнакомца на камеру смартфона. Во время конфликта мужчина избил обеих, а затем скрылся.

Женщины вызвали полицию. Правоохранители по камерам смогли установить личность мужчины и места, где он мог бы находиться. В итоге был задержан ранее не судимый менеджер одной из телекоммуникационных компаний, проживающий с семьей на территории Волжского района.

"Согласно представленным потерпевшими документам материальный ущерб от противоправных действий злоумышленника составил 128 тысяч рублей. Насильственные действия, причинившие физическую боль заявителю и ее дочери, не повлекли причинения вреда их здоровью", — отмечается в сообщении.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлениях (ч.2 ст. 167 УК РФ, ст. 116 УК РФ) сообщил, что перебрал с алкоголем. В итоге, проходя мимо чужого автомобиля, испытал чувство неприязни и решил избавиться от возникшего негатива, повредив транспортное средство. А женщин он избил якобы из-за неадекватного реагирования на окружающую действительность.

Следователи Железнодорожного района возбудили уголовное дело. Несмотря на то, что обвиняемый раскаялся, извинился перед потерпевшими и обязался возместить причиненный материальный ущерб, его будут судить.