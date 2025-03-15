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Преступления Происшествия

Пьяный самарец вручную разнес чужой автомобиль, а затем избил владелицу машины и ее дочь

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары за помощью обратились мать и дочь, проживающие в доме по ул. Владимирской. Они рассказали, что неизвестный сначала крушил их автомобиль, а затем перекинулся и на них самих, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как пояснила 51-летняя женщина, она услышала звук сработавшей сигнализации своего авто, вышла на улицу и увидела разбитое боковое стекло, многочисленные вмятины, следы от обуви на капоте. Сосед, который проходил мимо, показал ей запись с камеры смартфона. На ролике злоумышленник в желтой куртке несколько минут назад повредил ее машину.

В этот момент женщина увидела рядом с домом мужчину, схожего по внешности с хулиганом. Она спросила его, зачем он повредил ее авто, но тот нагрубил и попытался уйти. На поддержку женщине из подъезда вышла дочь и начала снимать незнакомца на камеру смартфона. Во время конфликта мужчина избил обеих, а затем скрылся.

Женщины вызвали полицию. Правоохранители по камерам смогли установить личность мужчины и места, где он мог бы находиться. В итоге был задержан ранее не судимый менеджер одной из телекоммуникационных компаний, проживающий с семьей на территории Волжского района.

"Согласно представленным потерпевшими документам материальный ущерб от противоправных действий злоумышленника составил 128 тысяч рублей. Насильственные действия, причинившие физическую боль заявителю и ее дочери, не повлекли причинения вреда их здоровью", — отмечается в сообщении.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлениях (ч.2 ст. 167 УК РФ, ст. 116 УК РФ) сообщил, что перебрал с алкоголем. В итоге, проходя мимо чужого автомобиля, испытал чувство неприязни и решил избавиться от возникшего негатива, повредив транспортное средство. А женщин он избил якобы из-за неадекватного реагирования на окружающую действительность.

Следователи Железнодорожного района возбудили уголовное дело. Несмотря на то, что обвиняемый раскаялся, извинился перед потерпевшими и обязался возместить причиненный материальный ущерб, его будут судить.

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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