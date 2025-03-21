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Преступления Происшествия

Пьяный автослесарь, лишенный прав, угнал машину у клиента в Жигулевске

ЖИГУЛЕВСК. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Жигулевска за помощью обратился местный житель, который пояснил, что несколько дней назад поставил свой автомобиль Lada Priora на ремонт, а в настоящее время увидел его в соцсетях с повреждениями и незнакомцем за рулем на одной из городских улиц.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Инспекторы дорожно-патрульной службы, находясь на ул. Гоголя, обнаружили автомобиль наехавший на дерево, схожий по описанию с разыскиваемым. Находящийся за рулем мужчина пояснил сотрудникам полиции, что у него нет документов на автомобиль и он лишен водительского удостоверения. Кроме того, во время общения полицейские заметили у него явные признаки опьянения: резкий запах алкоголя, нарушение речи и координации движений.

Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. 

В отношении 34-летнего местного жителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Автомобиль передали законному владельцу.

Во время опроса ранее судимый за угон и управление автомобилем в состоянии опьянения задержанный признался в угоне. Пояснил, что работает автослесарем и думал ничего не произойдет, если он по своим делам прокатится на машине клиента, которую отремонтировал. Однако, в пути следования не справился с управлением и совершил ДТП.

Автослесарь стал фигурантом уголовного дела по ч.1. ст. 166 УК РФ "Угон", ч.2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения). 

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