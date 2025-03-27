Слесарь из Тольятти отдала мошенникам 350 тыс. рублей

53-летняя жительница Тольятти, работающая слесарем на одном из местных предприятий, стала жертвой телефонных мошенников, которые обманули ее на 350 тыс. рублей.

Звонок от неизвестной женщины, представившейся сотрудником Пенсионного фонда, поступил на мобильный телефон. Собеседница убедительно рассказывала о якобы произошедшей утечке персональных данных и необходимости срочной проверки.

Во время телефонных звонков мошенница попросила назвать номер СНИЛС и код, пришедший в SMS-сообщении.

Женщина выполнила все требования злоумышленницы, после чего получила уведомление о списании 50 тыс. руб. со своего счета. Потерпевшая поверила объяснениям мошенницы, что для "защиты" оставшихся средств, находившихся дома, их необходимо срочно перевести на "безопасный счет".

Местная жительница взяла 300 тыс. руб. наличными и перевела их через банкомат на указанный счет.

"Сотрудник Пенсионного фонда" перестала выходить на связь и спустя несколько часов женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.