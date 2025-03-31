В Самарской области будут судить женщину, пытавшуюся продать 1,2 кг героина

Полицейские Отрадного изъяли у жительницы Кировской области более 1,2 кг героина. Часть изъяли при задержании, обнаружив запрещенные вещества в сумке, часть нашли в арендуемой ей квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Сейчас подозреваемой предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Следователи Отрадного завершили предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4,5 ст. 228.1 УК РФ в отношении ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за растрату 33-летней жительницы Кировской области.

В декабре 2024 г. правоохранители во время оперативно-разыскных мероприятий в промышленной зоне возле лесного массива задержали женщину. Та быстрым шагом передвигалась вдоль леса, нервно оглядываясь и вызывая подозрение внешним видом.

В сумке и арендуемой женщиной квартире полицейские обнаружили и изъяли свыше 750 свертков с героином, общей массой свыше 1200 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Подозреваемая рассказала, что согласилась на противоправное предложение анонимного куратора о "быстром и легком" заработке, а затем раскаялась и выразила готовность сотрудничать со следствием.

В настоящее время женщине вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.