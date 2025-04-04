В Самаре многодетный отец хранил кокаин в кухонном шкафчике

В Самаре наркозависимый отец троих детей обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Стоимость кокаина, изъятого у ранее судимого, ныне безработного мужчины, на черном рынке составляет около 45 тысяч рублей.

В полицию Железнодорожного района анонимно сообщили, что ранее судимый за хранение наркотиков многодетный местный житель причастен к незаконному обороту запретных веществ. Правоохранители устроили облаву и задержали 34-летнего наркозависимого мужчину на ул. Солнечной. При себе, в сумке, у него нашли порошок. Кроме того, аналогичные свертки с кокаином нашли и у мужчины дома — в деревянной чашке в одном из кухонных шкафчиков.

По данным полицейских, стоимость изъятого у отца троих детей кокаина на черном рынке может достигать 45 тысяч рублей.

Следователям мужчина пояснил, что заказывал наркотики по интернету для себя. На него возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере". Сейчас дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.