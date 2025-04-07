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Преступления Происшествия

В Кошкинском районе поймали пьяного бунтаря на мотоцикле ИЖ

КОШКИ. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кошкинском районе полиция задержала 54-летнего местного жителя, который без прав сел за руль мотоцикла. Ко всему прочему, он был пьян, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром 31 марта в Кошкинском районе правоохранители обратили внимание на мотоциклиста, совершавшего опасные маневры на дороге. Полицейские предприняли попытку остановить мотоцикл ИЖ Планета-5, но водитель проигнорировал требования и прибавил газу.

Тогда полиция устроила за бунтарем погоню с мигалками и сиренами. Водитель оставался непреклонен: игнорировал требования и создавал аварийные ситуации — выезжал на "встречку" и превышал скоростной режим, съезжал с дороги на грунт. Затем, бросив мотоцикл, злоумышленник забежал во двор частного дома, где его и задержали.

Задержанным оказался местный житель, не имеющий водительских прав категории "А", но зато имеющий признаки алкогольного опьянения. Мотоцикл поместили на специализированную стоянку, задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчину пробили по базе данных и выяснили, что его уже наказывали на 10 суток административного ареста за аналогичное правонарушение. Однако правильных выводов селянин не сделал и вновь нарушил закон.

Сейчас на него возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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