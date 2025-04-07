В Кошкинском районе поймали пьяного бунтаря на мотоцикле ИЖ

В Кошкинском районе полиция задержала 54-летнего местного жителя, который без прав сел за руль мотоцикла. Ко всему прочему, он был пьян, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Утром 31 марта в Кошкинском районе правоохранители обратили внимание на мотоциклиста, совершавшего опасные маневры на дороге. Полицейские предприняли попытку остановить мотоцикл ИЖ Планета-5, но водитель проигнорировал требования и прибавил газу.

Тогда полиция устроила за бунтарем погоню с мигалками и сиренами. Водитель оставался непреклонен: игнорировал требования и создавал аварийные ситуации — выезжал на "встречку" и превышал скоростной режим, съезжал с дороги на грунт. Затем, бросив мотоцикл, злоумышленник забежал во двор частного дома, где его и задержали.

Задержанным оказался местный житель, не имеющий водительских прав категории "А", но зато имеющий признаки алкогольного опьянения. Мотоцикл поместили на специализированную стоянку, задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчину пробили по базе данных и выяснили, что его уже наказывали на 10 суток административного ареста за аналогичное правонарушение. Однако правильных выводов селянин не сделал и вновь нарушил закон.

Сейчас на него возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".