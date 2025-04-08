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Преступления Происшествия

Селянин хранил дома полкило взрывчатки в память об умершем родственнике

ПРИВОЛЖЬЕ. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском районе будут судить местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте взрывчатых веществ. Он получил "в наследство" и незаконно хранил около 500 граммов дымного и бездымного пороха, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Приволжского района поступило сообщение о причастности 66-летнего местного жителя к незаконному хранению взрывчатых веществ.

Правоохранители провели осмотр у него дома и нашли в кладовке две банки с порохом общей массой около 500 граммов.

По данным сотрудников полиции, мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Как объяснил он сам, изъятые сыпучие вещества остались у него после смерти близкого родственника. О том, что для их хранения нужны соответствующие разрешительные документы, селянин знал, но решил нарушить закон и оставить порох для собственных нужд.

На него возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ". Сейчас оно направлено в суд. 

Гид потребителя

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