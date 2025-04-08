В Самарской области разыскивают подозреваемого в надругательстве над ребенком

В Челно-Вершинском районе Самарской области разыскивают подозреваемого в надругательстве над ребенком. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Инцидент произошел в с. Челно-Вершины. По версии следствия, к преступлению причастен уроженец села Андрей Калмыков. Его объявили в розыск.
Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста").
Следственное управление просит всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщить ее по круглосуточному номеру телефона следственного управления: 8(846) 300-7-114.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы